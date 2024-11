Sport.quotidiano.net - Basket Serie B nazionale. San Giobbe perde in casa, terzo ko di fila

CHIUSI 72 RUVO DI PUGLIA 78 CHIUSI: Balducci, Baldi 3, Di Matteo, Criconia 13, Ceparano 11, Renzi 12, Longetti, Chapelli, Ius 2, Gravaghi 7, Raffaelli 17, Rasio 7. All. Zanco. RUVO DI PUGLIA: Musso 7, Markovic 15, Jackson, Lorenzetti 2, Giorgi 3, Isotta 4, Moreno 20, Gatto 10, Conte 5, Borra 12. All. Rajola. Arbitri: Correale, Faro. Parziali: 14-17, 37-34, 53-57. CHIUSI -ko consecutivo per la SanChiusi. Ruvo di Puglia passa per 78-72 all’Estra Forum, con un andamento che per i Bulls assomiglia vagamente a quello visto sette giorni fa contro Chieti; buon primo tempo con vantaggio che raggiunge pure la doppia cifra, ripresa in affanno con gli avversari che sorpassano, bella rimonta nel finale vanificata da una tripla spaccagambe. Ruvo di Puglia è squadra di alta classifica che dimostra soprattutto dopo l’intervallo di avere tante qualità, Chiusi deve ancora trovare la propria dimensione definitiva e una continuità di rendimento più efficace anche nel corso degli stessi quaranta minuti.