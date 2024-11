Ilgiorno.it - Arriva la neve in Lombardia, anche in pianura: giovedì freddo artico e primi fiocchi. Le previsioni meteo

Milano, 18 novembre 2024 – “Annunciata” da temperature rigide già nei giorni scorsi, ladovrebbere nel corso di questa settimana, per la gioia dei più piccoli che potranno iniziare a respirare l’atmosfera natalizia. In plare, la giornata in cui dal cielo potrebbero cadere bianchiperfino inè quella di21 novembre, a causa di una perturbazione artica che farà registrare un sensibile calo termico. Il bollettino di Arpa Martedì 19 novembre 2024 Mercoledì 20 novembre 202421 novembre 2024 Venerdì 22 novembre 2024 Il bollettino di Arpa Ma andiamo con ordine, grazie al nuovo bollettinodiffuso da Arpa. Oggi è previsto un flusso da nord fino a metà giornata, poi in progressiva attenuazione e rotazione da ovest, con effetti favonici circoscritti alle zona alpine e, in misura inferiore, prealpine.