.com - Alfa annuncia due nuove date nei palazzetti per il 2025

Leggi su .com

Mentre è in corso la seconda tranche del suo primo tour neidueper ilIl tour diè ripartito sabato scorso dal Palazzo dello Sport di Roma sold-out, segnando un altro straordinario capitolo della seconda tranche del primo tour neidi. Il giovane cantautore, che ha già conquistato il cuore di migliaia di fan in tutta Italia, hato a sorpresa dueper il: il29 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma.Con l’annuncio di questelascia intendere che il suo viaggio musicale proseguirà anche nel, con nuova musica e nuovi appuntamenti live. Recentemente, l’artista ha pubblicato il singolo Il filo rosso, che sta scalando rapidamente le classifiche dei singoli più venduti e ascoltati in Italia.