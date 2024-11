Ilgiorno.it - Una pedana per gli spadaccini speciali grazie alla squadra della solidarietà

L’unione fa la forza e, in questo caso, soprattutto la. Perché Brianzascherma, un centinaio di atleti impegnati nelletà spada, sciabola e fioretto, ha ora a disposizione un’appositache permette la pratica (sola spada) anche agli ipovedenti. Ora sta sfruttando al meglio le possibilità garantite da questaDavide, 23enne, ipovedente in forzasocietà monzese. L’allenatrice è Roberta Giussani. L’avversaria di Davide in allenamento è la 13enne Anita. Il presidente Adelio Giussani da tempo cercava le risorse per dotare la palestra di viaBirona di questa novità. Aveva chiesto aiuto nella ricerca di uno sponsor a Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il locale che dà lavoro a ragazzi autistici. Suo figlio Leo, 16enne autistico, fa parte del Brianzascherma.