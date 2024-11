Liberoquotidiano.it - Primo trionfo in casa, Sinner leggendario: Fritz polverizzato in due set. Italia, tutti in piedi

Jannikvince ancora. Il campione azzurro ha vinto le Nitto Atp Finals 2024. In finale, a Torino, l'altoatesino ha sconfitto lo statunitense Taylorin due set con il punteggio di 6-4, 6-4., attuale numero 1 al mondo, si è aggiudicato per la prima volta in carriera il torneo dei 'Maestri'. Per il tennista azzurro si tratta di un successo ineccepibile, frutto di cinque vittorie, tre nel girone, più la semifinale di ieri. Era dal lontano 1986 che un tennista non vinceva il Master di fine anno senza lasciare un parziale per strada. L'ultimo infatti è stato Ivan Lendl 38 anni fa. Perdunque è il 18esimo titolo della carriera, l'ottavo di questo splendido 2024, aperto con ilagli Australian Open, proseguito con la vittoria agli Us Open e con l'acuto odierno, giunto a pochi giorni dal via delle Final Eight della Coppa Davis.