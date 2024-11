Papa Francesco | Su Gaza bisogna indagare a fondo per determinare se è in atto un genocidio

Leggi su Open.online

«A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione perse s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali». È un passaggio del libro di, La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore, pensato per anticipare il Giubileo 2025 e che uscirà martedì 19 novembre in Italia. La Stampa ne ha pubblicato in anteprima un estr. Un passaggio destinato a far rumore, tra riflessioni su famiglia ed educazione, migrazioni, crisi climatica, guerre e altri temi di stretta attualità. È proprio ragionando di migrazioni, anche dovute ai conflitti, che il Pontefice si sofferma su quanto sta avvenendo ae in Medio Oriente. Alla «globalizzazione dell’indifferenza dobbiamo rispondere con la globalizzazione della carità e della cooperazione», scrive ilnell’estrpubblicato dal quotidiano torinese, «pensiamo agli esempi recenti che abbiamo visto in Europa.