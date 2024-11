Movieplayer.it - Mufasa in anteprima con Barry Jenkins: “Buoni o cattivi? Tutto dipende dal nostro percorso”

Leggi su Movieplayer.it

Il regista premio Oscar è volato a Roma per presentare 40 minuti indel prequel live action de Il Re Leone, raccontando alcuni retroscena della lavorazione. Il film Disney è al cinema dal 19 dicembre. A poco più di un mese dall'uscita del 19 dicembre, abbiamo avuto modo di vedere ben 40 minuti indi, il prequel de Il re leone nella sua versione in animazione realistica che aveva macinato record di incassi nel 2019. E, siamo felici di dirlo, siamo stati piacevolmente stupiti da quanto abbiamo visto, perché ci è apparso evidente che il nuovo lavoro potrebbe convincerci più della precedente incarnazione della storia, che nel passaggio dall'animazione tradizionale alla CGI aveva perso qualcosa in termini di caratterizzazione dei personaggi. Un problema di cui questa nuova storia, raccontandoci qualcosa di nuovo e .