Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il tic linguistico nell'intervista: ecco cosa abbiamo capito

Tanto per cambiare,vince: liquidato Casper Ruud in due rapidissimi seta semifinale delle ATP Finals. E dopo il match, come sempre, le interviste a bordo campo. E proprio durante queste interviste,che in molti hanno notato qual, una sorta di "tic" del ragazzo di San Candido. Distiamo parlando? Presto detto: parla sempre, solo ed esclusivamente al plurale. Per esempio: "L'anno scorsoperso in finale, quest'anno ci riproviamo". Un plurale, quello utilizzato dal numero 1 al mondo, che mette in assoluta evidenza uno dei tratti distintivi del suo eccezionale carattere: nonostante il tennis sia uno sport individuale,non si sente mai solo, ma sempre parte di un team. Con cui condivide tutto: vittore, sconfitte, meriti e responsabilità, pur tenendosi una fetta maggiore per sé, quando si tratta di responsabilità negative.