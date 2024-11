Panorama.it - Guercino, uno straordinario ritorno alla realtà

«A pochi eletti è rivolta la luce dell’Aurora», canta Emily Dickinson. E i miei pensieri corrono subitorappresentazione che dell’Aurora fecero due grandi artisti del Barocco italiano, Guido Reni e il, che continuano a esser rivali nei due rispettivi Casini a Roma, il Pvicini Rospigliosi e il Ludovisi. Al Divin Guido, dice Roberto Longhi, si deve l’armoniosa coesistenza fra «una bellezza antica» e «un’anima cristiana», in grado di offrirsi al nostro sguardo come un cammeo ellenizzante, come una fioritura luminosa, chiara e composta.Molto diverso il saggio del, la cui pittura è già più avanti, si lancia in piroette tardo-barocche, nutrita da polifonie del passato. La sua Aurora mostra una forza diversa, più drammatica, espressiva. L’intenso contrappunto generato dal colore e dai suoi accostamenti e la grazia rivelatrice della luce radente generano un effetto insolito, che sa di lirico ed evocativo.