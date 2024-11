Sport.quotidiano.net - Gesteco Cividale Fortitudo Bologna 86-75, arriva il quarto ko di fila

del Friuli (Udine), 16 novembre 2024 - Quarta sconfitta consecutiva, la settima in undici gare fin qui giocate, è crisi nera per laFlats Service che cade 86-75 anche adel Friuli. Per 40’ in svantaggio, costretta in pratica a rincorrere dalla palla a due dopo il canestro di Dell’Agnello fino alla fine, la formazione di Devis Cagnardi, sempre più in bilico la sua panchina, cade anche di fronte a quella che attualmente è la capolista del campionato. Tra alti e bassi, Matteo Fantinelli e compagni ci hanno provato, con orgoglio e determinazione, ma spesso senza la lucidità necessaria, complice una situazione generale non facile, una partita che gli ha visti sempre rincorrere e dove è mancato il colpo del ko proprio nei momenti decisivi del match. Ci si aspetta una reazione delladopo lo “scempio” di Desio con Cantù e invece èdell’ex Stefano Pillastrini a partire 6-0 prima e 13-2 con uno strepitoso Redivo e l’ex Martino Mastellari a segnare dalla lunga distanza.