Biccy.it - Enzo Miccio: “Sono single ed ecco perché ho dato un’altra forma al mio corpo”

in questi anni ha deciso di abbandonare quel “personaggio” nato su RealTime ed essere finalmente se stesso.“Ho iniziato a farmi vedere sotto un altro aspetto abbandonando un certo tipo di programmi e iniziando a dare al mio” – ha dichiarato a VanityFair – “È capitato che qualcuno, incontrandomi per strada, mi dicesse che pensava che fossi antipatico o che non fossi bravo, e questo mi ha messo sull’attenti. Ho capito di non averun’idea di me sempre corrispondente alla realtà . Quando diventi un personaggio pubblico un po’ ti devi proteggere, senza contare che tutti vogliono vederti perfetto, brillante, ironico ed elegante. Per molti anni ho cercato di esserlo per non deluderli, ma provavo una sorta di ansia da prestazione che mi ha portato a difendere ciò che sentivo”.