Buone notizie in casa Napoli | Lobotka pronto per il match contro la Roma

Ilpuò tirare un sospiro di sollievo in vista della sfidalingala. La squadra partenopea ritrova infatti Stanislavin piena forma, una notizia che rassicura tifosi e staff tecnico. Il centrocampista slovacco, reduce da un periodo non ottimale con la Nazionale, sembra essersi completamente ristabilito e sarà a disposizione di Rudi Garcia per il bigdi domenica.Il recupero di Stanislavdopo gli impegni con la Slovacchiaera arrivato in Nazionale in condizioni non perfette, il che aveva destato qualche preoccupazione per il suo utilizzo nel. In occasione dell’ultima partital’Inter, infatti, il regista era entrato solo nella ripresa, lasciando dubbi sul suo pieno recupero fisico. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti dalla Slovacchia confermano che il giocatore non ha riportato alcun problema fisico durante gli impegni internazionali.