Ilfattoquotidiano.it - Baci ai neonati concessi? Il dottor Giuseppe Mele consiglia: “Meglio evitare fino al primo mese. Così come non affollare la stanza e limitare le visite”

Ha fatto discutere negli ultimi tempi un video su Tiktok dove la madre di una bambina nata da poco nega alla nonna la possibilità diarla sulla fronte. La ragione dietro il divieto:infezioni alla piccola. Tra chi ha apprezzato il rigore e la fermezza della madre e chi si è schierato per una affettuosità più libera si è subito scatenato un acceso dibattito online. Nel video di TikTok , registrato di nascosto dalla sorella minore della neomamma Devon di 26 anni, la madre di Devon, LauraLynn, culla la sua nipotina neonata, Opal, e chiede a Devon se puòarle la sommità della testa.La risposta di Devon è chiara e ferma: “No. Se il tuo viso si avvicina di più di quanto non sia adesso, dovrò allontanarla”. LauraLynn risponde tranquillamente con un: “Okay”. Devon, che su TikTok è conosciuta@devonstephen , ha affermato che lei e il suo fidanzato Dustin hanno avuto un paio di conversazioni importanti con le rispettive famiglie sui limiti da porre nelle interazioni con la bambina prima della data prevista del parto, per assicurarsi che nessuno fosse sorpreso dalle regole che avrebbero stabilito.