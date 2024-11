.com - Antonello Venditti, la confessione: “Lucio Dalla mi ha salvato, volevo uccidermi”

(Adnkronos) –“mi haMiuccidere con la macchina, ma guidavo troppo bene.”.si confessa a Domenica In, in una lunga intervista con Mara Venier. Il cantautore riavvolge il nastro e torna all’inizio degli anni ’80. “mi ha, lo sanno tutti. Uno dei problemi della nostra vita è la depressione, che porta alla solitudine e all’idea di suicidio che sembra diventata comune. Lui se ne accorse nel 1980. Non avevo nulla, ma lui caì che io dovevo andare via da Roma. Mi portò a Carimate, a Milano. E li mi ha curato. Mi ha curato anche stare a contatto con altri artisti”, dice. “A Carimate c’erano due studi: c’erano De Andrè,, i Pooh, Pino Daniele. La sera, quando avevamo finito le nostre session, stavamo insieme e ci confrontavamo.