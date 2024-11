Zonawrestling.net - WWE: Salta la “festa” per gli Street Profits a causa di Ciampa

L’interferenza di Tommasorovina la possibileaglii quali non riescono nel tentativo di sconfiggere gli attuali campioni di coppia, i Motor City Machine Guns.Nel post-match proprio gli SP al quanto stufi della situazione non hanno reagito nel più classico e pulito dei modi, di fatti Angelo Dawkins ha spinto Alex Shelley per poi andarsene assieme al suo compagno.Theare pissed. Better run that one back! #SmackDown pic.twitter.com/ePeQ5QFDZX— ?????? (@WrestlingCovers) November 16, 2024 Che sia l’inizio di un turn e quindi un nuovo percorso per i due?