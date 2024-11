Una cordata di imprenditori per Repubblica, spunta il nome di Cucinelli (che smentisce)

Leggi su Open.online

Chi sarà il nuovo editore di? Da tempo il giornale fondato da Eugenio Scalfari non naviga in buone acque e il suo attuale patron, John Elkann, sta cercando acquirenti in tutta Europa da coinvolgere nell’acquisto. La prospettiva di unainternazionale diè però fallita. Allora, l’erede della dinastia Agnelli si è rivolto all’Italia. Come scrive il Giornale, a risollevare le sorti del giornale potrebbe esserci il guru del cachemire Brunelloche però ha smentito le indiscrezioni. Per rilevare la testata servirebbero dai 50 ai 100 milioni di euro.La pistaAl momento sembra essere più che una suggestione.sarebbe stato contattato dall’avvocato Michele Briamonte, referente dello studio Grande Stevens incaricato di seguire il processo di vendita.