Tyson si gira nudo in mondovisione | intervista choc prima del match con Paul | Video

Un Mikefuroreggiante, in forma, orgoglioso. A 58 anni perde il-evento contro l'influencer Jake, di 30 anni più giovane, ma lo fa solo ai punti, senza mai andare ko. E nell'dell'incontro, andato in diretta su Netflix, si è addirittura esibito in un tenero bacio sulla guancia al giornalista, per poi dargli le spalle mostrando inil suo fondoschiena., come se niente fosse. All'AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il 27enne youtuber, vincitore per decisione unanime dei giudici (80-72, 79-73 e 79-73), ha superato abbastanza nettamente l'ex campione del mondo dei pesi massimi, fermo da 5 anni. Oltre 72mila persone hanno affollato lo stadio dei Dallas Cowboys. Tra loro anche numerosissimi personaggi dello spettacolo, del cinema e dello show-business mondiale.