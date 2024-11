Thesocialpost.it - Terremoto, scossa proprio lì: è appena successo

Questa mattina, alle 8:24, unadidi magnitudo 2.7 è stata registrata in Slovenia, con epicentro nella zona di Grgar, a una profondità di 15 km. L’evento sismico è stato avvertito anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare a San Floriano del Collio, situato a 11 chilometri dall’epicentro.Secondo le prime rilevazioni, lanon ha causato danni significativi a persone o strutture. Tuttavia, la popolazione locale ha percepito chiaramente il movimento tellurico, che ha generato preoccupazione tra gli abitanti della zona.Le autorità competenti stanno monitorando la situazione e invitano i cittadini a mantenere la calma, ricordando l’importanza di seguire le norme di sicurezza in caso di eventi sismici. Si raccomanda, inoltre, di consultare le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.