Rialzati Robur! Adesso servono punti. Domani a Figline è vietato sbagliare

Se doveva essere quella contro la Fulgens Foligno, la gara del pronto riscatto dopo il brutto ko di Terranuova Bracciolini, il campo ha dato un altro verdetto. Domenica al Franchi è arrivata, per la, la seconda sconfitta consecutiva stagionale: la trasferta disarà quindi, per i bianconeri, una tappa fondamentale. Servirà fare, per non perdere ulteriore terreno in classifica e per ritrovare quella serenità andata un po’ perduta. Mister Magrini potrà dirigere i suoi dalla panchina: il tecnico ha finito di scontare le quattro giornate di squalifica inflittegli dalla giustizia sportiva. Ma proprio per squalifica dovrà rinunciare a Ricchi, costretto a fermarsi dopo l’ammonizione rimediata da diffidato contro la Fulgens Foligno. L’assenza del terzino va a sommarsi a quella dei lungodegenti Tirelli, Di Gianni, Fort e Di Paola e a quella di Candido che si è finalmente rivisto al campo dopo lo stop causa polmonite.