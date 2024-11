Ilrestodelcarlino.it - Ordine dei farmacisti. Luciani resta presidente: "Assistenza qualificata"

A seguito delle recenti elezioni, l’deidi ha rinnovato il consiglio direttivo che resterà in carica per il quadriennio 2024-2028. Livio(titolare di farmacia) è stato riconfermatodell’. Marcello Delfino (farmacista ospedaliero), assume il ruolo di vice, Anna Maria Guerrini (farmacista Farmacie comunali) quello di segretario mentre Raffaele De Filippis (titolare di farmacia) è tesoriere. Cinque i consiglieri: Sabrina Ardizzoni, Anna Bertelli, Claudia Boari, Alessandra Masotti e Anna Maria Pederzani. Per quanto riguarda il collegio dei revisori dei conti, sono state elette Alessandra Breveglieri, Sara Capatti e Vanda Sattin (supplente). All’interno del Consiglio sono rappresentate le principali aree professionali (titolari, collaboratori, comunali e ospedalieri).