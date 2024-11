Gaeta.it - Operazione congiunta di controllo stradale in Slovenia e Italia: focus su tempi di guida e sicurezza

La Polizia del Friuli Venezia Giulia ha recentemente partecipato a una sessione di controlli congiunti, organizzata nell'ambito della cotra le forze di polizia europee, sotto la supervisione dell'European Labour Authority. Questa si è svolta il 14 e 15 novembre, in particolare presso il casello auto di Villesse in A34, e ha visto un'attenzione particolare sul rispetto delle normative europee riguardanti i die riposo dei conducenti.Dettagli dell'di La sessione di controlli ha avuto radice nella necessità di contrastare le violazioni delle direttive europee in materia di trasporto. Durante l', i ri hanno focalizzato la loro attenzione su vari aspetti cruciali, compreso l'analisi del rapporto di lavoro tra i conducenti e le aziende di autotrasporto.