Gaeta.it - Omicidio a Marina di Leporano: convalidato il fermo di un ex sottufficiale della Marina

Il tragico evento che ha scossodiha portato all'arresto di un ex, Salvatore Dettori, di 46 anni. L'uomo ha confessato di aver ucciso sua madre, Silvana La Rocca, di 73 anni, in un atto che ha suscitato sconcerto e domande sulle dinamiche familiari. Le autorità hanno confermato la convalida delda parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Taranto, Francesco Maccagnano, mentre continuiamo ad approfondire i dettagli di questa tragica vicenda.Il dramma familiare e gli scontri tra madre e figlioLe indagini hanno rivelato che tra Silvana La Rocca e suo figlio esistevano rapporti piuttosto complessi e conflittuali, in particolare riguardo alla situazione economica dell'ex. Originaria di Saracena, in provincia di Cosenza, la vittima aveva avuto difficoltà nei rapporti con Salvatore, che si trovava in una situazione finanziaria precaria.