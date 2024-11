Ilfattoquotidiano.it - “Non ne posso più di negatività e bugie ed è per questo che non salirò più sulla bilancia… Riuscite a capire?”: lo sfogo dell’ex star del tennis Serena Williams

Alcune parole scritte su X hanno destato preoccupazione tra familiari e follower. L’ex stella delmondiale,, ha infatti scritto: “Non nepiù died è perche nonpiùbilancia.?”. Il messaggio è sicuramente nell’ottica dell’accettazione del proprio corpo. La campionessa ha alle spalle premi e riconoscimenti mondiali e due anni fa si è ritirata dal campo.Su TikTok condivide la sua quotidianità fatta di “normalità”. La sua vita è stata costellata dalla nascita della seconda figlia Adira River nell’agosto 2023, ma soprattutto da un problema di salute poi risolto. Infatti laha dovuto operarsi al collo per rimuovere una cisti brachiale, “grande quanto un pompelmo”.Su X queste parole hanno raccolto oltre 300 commenti e molti sono di solidarietà: “Ohstamattina ho pensato esattamente la stessa cosa quando eromia bilancia”, “sei perfetta così come Dio ti ha creato!”, “sono giunta alla conclusione che le bilance MENTONO!! Mia cara sorella, vorrei che mi seguissi così possiamo tenerci in contatto di tanto in tanto” e “sei una donna bella e forte.