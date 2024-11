Liberoquotidiano.it - Meteo, irrompe il generale inverno: il giorno in cui scatta il freddo polare (e quanto dura)

Temperature sopra la media in questa prima metà di novembre? Bene, presto cambierà tutto. Infatti, come spiega il colonnello Mario Giuliacci sul suo sito personale, un assaggio d'è alle porte: il quadrorologico in Italia è pronto a cambiare radicalmente, cone neve che faranno la loro comparsa già nei prossimi giorni. Tuttavia, per il momento, il weekend rimarrà ancora sotto il segno di condizioni prevalentemente asciutte e temperature più miti rispetto a quelle che ci aspettano. Clicca qui per accedere al sito del colonnello Mario Giuliacci Stando asuggerito dagli ultimi modellirologici, l'irruzione del verosi farà sentire intorno al 20-21 novembre. Sarà allora che una massa di aria gelida di originesi abbatterà sul continente europeo, coinvolgendo anche l'Italia e portando con sé un netto calo delle temperature e condizioni di maltempo diffuse.