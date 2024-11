Ilfattoquotidiano.it - Lite Montaruli-Romano. “Noi nelle periferie, la sinistra no”. “Lei con una condanna per 25mila euro spesi in Swarovski parla di poveri?”. Su La7

Bagarre a L’aria che tira (La7) tra la deputata di Fratelli d’Italia Augustae il consigliere della Regione Lombardia Paolo(Pd). La polemica esplode a seguito di un battibecco tra la stessa ex sottosegretaria all’Università e la giornalista di Domani Daniela Preziosi, quando la prima ironizza sull’opposizione riunitasi a Terni per sostenere la candidata alla regionali umbre, Stefania Proietti, rispolverando l’accusa di Giorgia Meloni (“Si vergognano a farsi fotografare insieme”). “Io invece avrei voluto vedere la foto del centroriunito – afferma lamentare torinese – così gli italiani, ogni volta che guardano quella fotografia, si ricordano da cosa sono scampati nel 2022“.“E lei invece con quella fiammetta sopra la testa come una Miss?”, obietta Preziosi.“Questo è il simbolo su cui gli italiani hanno messo una croce – ribatte– Se vuole, le faccio vedere la parete intera di questa mia sede che si trova nella periferia di Torino, perché Fratelli d’Italia a Torino la sede ce l’ha in periferia dove lanon c’è più.