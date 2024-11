Ilrestodelcarlino.it - Lascia il telefono in piazza. I ragazzini glielo riportano

E bravi quei. Trovano casualmente un telefonino e fanno così ben presto la felicità della proprietaria, che lo aveva involontariamente dimenticato. E’ successo nell’area dei giardini diMartiri a San Piero in Bagno, quando, gli occhi di un gruppetto di una decina di giovanissimi, che passava lì per caso, sono caduti su un moderno smartphone, che era statoto poco prima su una panchina dell’area pubblica. Invece di stare a parlare tra loro su chi l’aveva visto per primo, magari per prenderne poi possesso, tutti insieme hanno subito deciso di andare a consegnare il telefonino alla caserma dei carabinieri del paese. Il caso ha però voluto che, mentre i giovani erano ancora nell’area dei giardini pubblici, arrivasse in mezzo a loro la nipote della signora che aveva dimenticato il cellulare.