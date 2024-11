Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini vuole riscattarsi. Ma occhio al San Donà

L’Elettromeccanica Angelini Cesena è reduce dal primo stop stagionale nel campionato di volley femminile di serie B1 arrivato la scorsa settimana per mano dell’Olimpia Teodora Ravenna, una scivolata che non ha però tolto alle cesenati il primato in classifica in un torneo fino ad ora vissuto da protagoniste. L’occasione per ritrovatore immediatamente la strada giusta è già dietro l’angolo, dal momento che la squadra di coach Cristiano Lucchi tornerà in campo domani, alle 17.30, tra le mura amiche del Minipalazzetto, ospitando Sandi Piave, ovvero una squadra composta dal settore giovanile della blasonata Imoco Volley Conegliano. Le venete hanno subito tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro Clementina; con 6 punti in classifica sono l’ottava forza del girone, ma il piazzamento conta poco quando di fronte c’è una squadra Under 18 che ha dimostrato di essere capace di tutto.