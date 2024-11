Quotidiano.net - La storia di Margaret Spada e i rischi social. I follower non certificano la qualità

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 novembre 2024 – Ladi, morta a 22 anni dopo una rinoplastica, è lo specchio tragico di una società che si affida al virtuale per decisioni reali. Un medico trovato su TikTok, sorrisi rassicuranti e promesse di risultati impeccabili. È bastato un video, breve e accattivante, per abbattere ogni barriera critica e trasformare un intervento complesso in un gesto banale. “Solo venti minuti per una rinoplastica”, recitava lo slogan. Ma il tempo, nella vita concreta, non perdona scorciatoie. Dietro quei filtri di perfezione, dietro la narrazione patinata dei, si nascondonoche non fanno mai parte del racconto. L’assenza di una cartella clinica, di analisi pre-operatorie, di un consenso informato non sono dettagli. Sono omissioni che hanno reso inevitabile un dramma evitabile.