Ilgiorno.it - Ho preso un granchio, la vita di 25 giovani pazienti oncologici in una sitcom: quando e dove vederla

Milano, 16 novembre 2023 – Ci sono l’influencer, il latin lover e il musicista. Ma anche chi incarna debolezze, vizi e virtù: l'agofobico, la viziata, la problem solver. Scene di adolescenza che la malattia non può cambiare, nemmeno il cancro. Le racconta, tra ironia e sincerità, 'Houn',scritta e recitata dai ragazzi del Progettodell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Avviato nel 2011 con l'obiettivo di creare e promuovere un modello di assistenza su misura per chi affronta una patologia oncologica nell'età più difficile, lunedì 18 novembre il progetto debutterà in Tv su Mediaset con la serie realizzata in collaborazione con Mediafriends e con il supporto della Fondazione Bianca Garavaglia Ets. Episodi girati in un set speciale: l'Ambulatorio di oncologia pediatrica dell'Int,tutto è nato.