Inter-news.it - Highlights CONCACAF Nations League | Suriname-Canada 0-1, Buchanan torna a giocare!

Leggi su Inter-news.it

, giocata alle 00:30 italiane e valida per i quarti di finale della, è finita sul risultato di 0-1. Tajondopo l’infortunio èto tra i convocati e ha pure giocato questa sfida, entrando dalla panchina. Di seguito il video con i gol e glidigiocata al Dr. Ir. Franklin Essed Stadion.DI MISURA – Tajonto ae lo ha fatto con la maglia del. L’esterno dell’Inter èto a disposizione della nazionale canadese per la prima volta dopo il grave infortunio subito quest’estate durante la Copa América, che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi. Partito inizialmente dalla panchina,è subentrato al 78? minuto al posto di Ahmed, occupando il ruolo di esterno sinistro nel 5-3-2 schierato dal tecnico Jesse Marsch.