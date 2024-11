Metropolitanmagazine.it - DV Games e Ghenos Games alla Milan Games Week

DVsono entusiaste di annunciare la loro presenza ae svelano tutte le novità in arrivo per i prossimi mesi di novembre, dicembre e inizio gennaio.& CartoomicsTra poco tornerà la2024, l’evento annuale dedicato al mondo dei videogiochi, giochi da tavolo, fumetti e intrattenimento digitale, che si terrà dal 22 al 24 novembre a Fierao Rho. I visitatori potranno trovare DVnel Padiglione 9 presso lo stand E14-F13, dove presenteranno le ultime novità, titoli e attività per gli appassionati di giochi da tavolo. DEMO AI TAVOLISarà possibile provare ai tavoli DV:BonsaiEscape the Dark CastleFino a Prova Contraria – La collana del Cielo StellatoFlower FieldsKifakèKronologic – Paris 1920L’ImpiccioneLost in Adventure – Il labirinto di dedaloMessage in a BottleProcioniTaco Gatto Capra Cacio PizzaTiltTrioEVENTI IN PROGRAMMA– sabato 23 novembre, ore 11:00 e domenica 24 novembre ore 11:00: Gioca con Haru Kay, giovane e appassionato creator! Sfidalo a Procioni in Cassa 4!, un gioco push-your-luck rapido e coinvolgente ideato da Reiner Knizia, e l’Impiccione (sabato), un gioco di carte frenetico di memoria e destrezza e ai nostri classici Taco Gatto e BANG! The Dice Game (domenica).