Ciclismo Longo Borghini | Nel 2025 punterò su Tour e Liegi

Roma, 16 novembre 2024 - Il ciclomercato femminile va avanti e registra i passaggi di Martina Fidanza e Greta Marturano rispettivamente alla Visma-Lease a Bike Women e all'UAE Team ADQ: in quest'ultima squadra nelapproderà anche Elisa, che ai microfoni di CyclingNews ha parlato di questo e molto altro. Partendo innanzitutto dal saluto alla Lidl-Trek. I dettagli "Ci tengo a ringraziare la squadra per quello che ha fatto per me e per tutto l'aiuto che mi ha dato: sono diventata una ciclista grazie a loro, ma a 32 anni volevo affrontare un po' l'ignoto, sperimentando cose nuove in quelli che potrebbero essere i miei ultimi 3 anni da atleta. Non posso correre in eterno e volevo fare un'esperienza fuori dalla mia comfort zone: sono ambiziosa e mi piacciono le sfide". La novità è bella grossa, ma allo stesso tempo in seno all'UAE Team ADQ ci sarà una rincuorante percentuale di italiani.