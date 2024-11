Gaeta.it - Cerveteri e Ladispoli: il derby Under 19 Elite tra sport e valori educativi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Questa pomeriggio si svolgerà un incontro atteso al campoivo Galli, dove le squadre19disi sfideranno in uncaratterizzato da una forte rivalità. La partita, in programma per le 15:00, non è solo un eventoivo, ma rappresenta anche un’importante opportunità per esaltare ie i principi che definiscono logiovanile. Andrea Lupi, presidente del, ha espresso chiaramente il desiderio che la gara rifletta l’importanza di un agonismo sano e di una condotta educata da parte di tutti.La rivalità storica e l’importanza del confrontonon sono solo due squadre, ma due realtà che rappresentano una tradizioneiva radicata nel territorio. La rivalità che caratterizza questonon è solo nelle dinamiche di gioco, ma anche nei rapporti tra le due comunità.