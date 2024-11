Lanazione.it - Campionato "silver". Corallo protagonista

Quasi centocinquanta ginnaste provenienti da tutta la Toscana in rappresentanza di ventidue diverse società, pronte a sfidarsi nelle varie categorie e specialità per aggiudicarsi una medaglia. Questo è quanto promette la seconda prova regionale delindividuale "" di ginnastica ritmica, che avrà luogo in questo fine settimana presso l’impianto sportivo "Paolo Nesti" di Bagnolo. Ad organizzarla sarà l’Asd, a conferma della crescita che la società montemurlese fondata quasi un decennio fa sta evidenziando da qualche anno a questa parte. Una manifestazione che si snoderà attraverso due giorni da gare: le prime atlete si esibiranno oggi, mentre le altre si prepareranno per gareggiare domani. "Oggi saranno presenti 83 ginnaste dei livello "Ld" - ha spiegato Patrizia Iovine, tecnica del– e domani altre 63 di livello "Le".