Bijol o Kiwior il Napoli si informa per un difensore centrale

, ilsiper unScrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano:ha la maturità di un 25enne che si porta appresso pure oltre 200 partite in giro per l’Europa, può dunque diventare asse portante anche delche verrà. Per ora, sta adagiato nella casella delle idee, con al suo fianco Jakub, polacco di 24 anni, per un biennio (dal 2021-23) allo Spezia, poi all’Arsenal ma con un minutaggio assai relativo: Giovanni Manna, il diesse, non intende esagerare, sa che in organico ci sono comunque Rafa Marin e Juan Jesus, e che quindi qualcuno, il brasiliano, eventualmente dovrebbe uscire, e attende di scoprire gli sviluppi pure in quel contesto. Se l’Arsenal dovesse aprire al prestito, la scena muterebbe e neanche poco, peròè ilche maggiormente suscita emozioni, che si avvicina e molto anche all’identikit del calciatore sul quale puntare, volendo dare ampiezza al Progetto.