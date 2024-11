Baseball Marco Mazzieri è il nuovo presidente della Federazione italiana

Leggi su Sportface.it

LaSoftballha un. Si tratta di, che è stato eletto dopo aver ottenuto il 56,04% delle preferenze. L’altro candidato, Andrean, ha dovuto alzare bandiera bianca fermandosi al 42,70%.diventa così il nononella storia: “Se 50 anni fa mi avessero detto che sarei diventatodi questo movimento, che mi ha dato tanto, non ci avrei creduto – spiega – Vogliamo essere ladi tutti, mettendo tutti nelle condizioni di poter lavorare al meglio.”Ilconsiglio federale sarà composto dai seguenti membri: Pierluigi Bissa, Stefano Sbardolini, Federica Morri, Marina Centrone, Sabrina Olivero,Mannucci, Sergio Piccinini in quota affiliati. Andrea Sgnaolin, Emanuela Giovinazzo in quota atleti.