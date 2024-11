Ilfattoquotidiano.it - Anche i medici in formazione contro la manovra: “Pochi soldi in più (dal 2026) non bastano per far scegliere la medicina d’urgenza”

gli specializzandi aderiranno allo sciopero della sanità pubblica del 20 novembre. Laha deluso pure iin. La legge di bilancio ha previsto che per loro gli aumenti di “stipendio” arrivino solo nele in quantità molto minore rispetto alle attese. Ma soprattutto all’orizzonte non si vede ancora nessun progresso sul fronte della riforma dellamedica, invocata da più parti per ridare linfa ed energia a un Servizio sanitario nazionale allo stremo. Negli ospedali, indeboliti sempre di più dalla carenza di personale medico e infermieristico, gli specializzandi sono ormai una risorsa fondamentale. Il loro lavoro permette a molti reparti di continuare a erogare prestazioni e di evitare il ricorso massivo ai costosi gettonisti delle cooperative. Eppure questo ruolo stenta ancora a venir riconosciuto, sia dal governo Meloni che dalle università, da cui gli specializzandi ancora dipendono.