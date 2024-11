Anteprima24.it - Traffico di droga in Valle Caudina: Iovino assolto, nove persone rinviate a giudizio

Tempo di lettura: 2 minutiUna decisione che segna un punto importante nella vicenda giudiziaria legata all’operazione antinel parcheggio di Piazza La Garde a Montesarchio. Il Gup Maria Di Carlo haMarco, 59 anni, di Montesarchio, per insufficienza di prove, mentre ha disposto il rinvio aper altrecoinvolte nell’inchiesta dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio, scattata nell’aprile scorso.Per Marco, accusato di aver rifornito cocaina al pregiudicato Sergio Uliva, la Procura, rappresentata dal pm Patrizia Filomena Rosa, aveva chiesto una condanna a due anni e otto mesi. Il Gup ha accolto le argomentazioni presentate dagli avvocati Vittorio Fucci e Cosimo Servodio, decretando l’assoluzione per insufficienza della prova. L’assoluzione rappresenta una svolta significativa per, il quale era già stato coinvolto in altre vicende giudiziarie legate aldinella