Sopralluogo nella ricerca dell'assassino di Pierina Paganelli: nuove prove in arrivo

Il caso dell'omicidio di, avvenuto il 3 ottobre scorso a Rimini, continua a tenere alta l'attenzione. La Procura ha programmato per il 26 novembre, alle 16, unin via Del Ciclamino, zona in cui è successo il fatale accoltellamento. Questo passo è fondamentaledi "ignoto 1", il soggetto identificato in un video che potrebbe fornire importanti indizi sulla dinamica dei fatti e l'identità.Le fasi dele le sperimentazioni probatorieL'udienza di oggi davanti al Gip di Rimini, Vinicio Cantarini, ha fissato le tappe successive per le indagini. Durante il, i periti eseguiranno delle operazioni peritali per ricreare le stesse condizioni dell'omicidio. È previsto un'attenta analisi della luce e della posizione della telecamera cam3 della farmacia San Martino, che rappresenta la prova principale a sostegno della tesi accusatoria.