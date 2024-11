Amica.it - Scoppia la tendenza delle bracelet bag lanciata in passerella da Chloé

Nella moda non si sta mai fermi. Ogni cosa è in continua evoluzione e le tendenze si susseguono a ritmi sempre più frenetici. L’ultimo trend che sta catturando l’attenzione? Quelloborse bracciale autunno 2024. Lanciato dalle sfilate di prêt-à-porter più prestigiose della stagione, mette in campo degli accessori belli, funzionali e preziosi allo stesso tempo a cui sarà davvero difficile rinunciare. Stiamo parlando di borse che per la forma e per la presenza di manici metallici ad anello o effetto scultura possono essere portate al polso quasi come dei bracciali, senza avere niente da invidiare ai gioielli più d’impatto. E arrivando a diventare dei nuovi ibridi in grado di svoltare il look con l’aggiunta di un tocco personale e assolutamente chic.