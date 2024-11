.com - Roma, oggi lo sciopero degli studenti: strade deviate in centro

Leggi su .com

si prepara a una giornata di proteste e disagi, venerdì 15 novembre, quando lonazionale della scuola porterà in piazza, docenti e personale educativo. Indetto dal sindacato Anief, lodenuncia il ricorso sistematico ai contratti a tempo determinato, chiedendo interventi su pensioni e riscatto gratuitoanni universitari.in protesta neldiLa capitale sarà unoepicentri della mobilitazione. Oltre alle difficoltà nelle scuole, con possibili disservizi e alunni rimandati a casa, glihanno organizzato cortei che attraverseranno ilcittadino. La manifestazione principale è prevista tra piazza Venezia e via dei Fori Imperiali, con migliaia di giovani pronti a far sentire la loro voce contro la precarietà e a sostegno del personale scolastico.