Gaeta.it - Richiamo di panettone Vergani: etichetta errata indica ‘senza lattosio’ ma non è così

Facebook WhatsAppTwitter Il ministero della Salute ha recentemente lanciato un avviso relativo aldi alcuni lotti di, un dolce tradizionale delle festività. Ilè stato disposto a causa di un errore nella confezione, che riporta la diciturapur contenendo tracce di questa sostanza. Questa situazione potrebbe creare confusione tra i consumatori, in particolare per coloro che sono intolleranti al lattosio. Dettagli sulIlinteressa specificamente un lotto diclassico senza glutine, prodotto dalla Zero+4 srl, un’azienda con sede a Desio, nella provincia di Monza e Brianza. A differenza di molte altre situazioni che hanno portato a richiami alimentari, il problema attuale non deriva da una contaminazione batteriologica o dalla presenza di tossine nel prodotto.