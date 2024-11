Gaeta.it - Quindici arresti collegati alla latitanza di Leonardo Abbruzzese: operazione contro la cosca di Lauropoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’importantedei carabinieri ha portato all’arresto dipersone in relazione al supporto dato a, un noto esponente delladi, in Calabria. L’, che si è svolta il 6 novembre 2023 a Bari, ha rivelato una rete di fiancheggiatori che hanno facilitato la fuga di, arrestato nei giorni scorsi. Le indagini condotte dDirezione Distrettuale Antimafia di Catanzaro hanno messo in luce pratiche mafiose e traffico di sostanze stupefacenti.Glie le modalità dell’I carabinieri del Comando provinciale di Cosenza, in collaborazione con la DDA, hanno eseguitoin diverse località, sia in provincia di Cosenza che a Bari, su ordine del giudice delle indagini preliminari. La custodia cautelare in carcere è stata emessa in risposta all’ipotesi di reati di favoreggiamento personale aggravato, con l’intento di facilitare attività mafiose, e associazione a delinquere per il traffico di droga e l’estorsione, con metodi di stampo mafioso.