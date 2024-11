Quotidiano.net - Nuovo governo Usa. Gaetz alla Giustizia. Repubblicani spaccati

Di lui si potrà dire che predica bene (speriamo), ma ha razzolato molto male. E, persino nei, in molti temono per le decisioni che potrà prendere. Tanto che l’ex speaker della Camera Kevin McCarthy, repubblicano di ferro, riferendosi alle scelte del tycoon, ha dichiarato che gli sembrano "tutte buone, tranne una". Per il momento, però, Mattè il prossimo Attorney General dell’amministrazione Trump. Una carica che equivale a quella del nostro ministro della, le cui prerogative però sono ancora più estese. Se infatti il Guardasigilli è una figura politica e a tutti gli effetti, l’Attorney General è un funzionario di alto livello, consulente del presidente degli Usa e con funzioni esecutive molto forti, soprattutto per quanto riguarda i processi federali. C’è dunque da aspettarsi che su quelli che vedono coinvolto il tycoon avrà un occhio di riguardo.