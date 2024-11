Meloni-Schlein nuovo scontro sugli studenti | Basta violenze contro la polizia Condanniamo ma lei risponda al telefono

Leggi su Open.online

Con le elezioni regionali alle porte in Umbria ed Emilia-Romagna, gli attacchi e gli scambi di accuse tra Ellye Giorgiasi fanno di giorno in giorno più frequenti. Dalloin Europa sulle nomine dei vicepresidenti della Commissione al corteo fascista di Bologna, fino ad arrivare alle proteste degli. L’ultimo terreno dilo hanno fornito i cortei degliper il “NoDay” di oggi. Che in diverse città – Torino in primis – hanno portato a scontri con le forze dell’ordine. «Anche oggi abbiamo assistito a inaccettabili scene di violenza e caos in alcune piazze, ad opera dei soliti facinorosi. Diversi agenti delle Forze dell’Ordine sono finiti al pronto soccorso a causa di ordigni e scontri. La mia totale solidarietà va a tutti gli agenti feriti, con l’augurio di una pronta guarigione», scrive sui social la premier.