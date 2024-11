Lanazione.it - Meccanica per la moda. Arriva l’emendamento sì alla cassa integrazione

Un passo avanti, anche se certamente non risolutivo. Ieri il presidente della commissione lavoroCamera, Walter Rizzetto (FdI), ha depositato un emendamento al decreto che concede laalle aziende dellasotto i 15 dipendenti. La platea dei benificiari è statargata ai lavoratori della metalper accessori e nel testo si precisa, facendo così chiarezza, che hanno diritto agli ammortizzatori sociali anche quelli della pelletteria, comunque già compresi. Il governo con il decreto 160 ha concesso un sostegno alle imprese del sistemafine di ottobre al 31 dicembre per un massimo di 8 settimane.per lasarà ’operativo’ dal momento della conversione in legge del decreto, quindi presumibilmente entro due settimane. Il periodo attivabile per queste aziende è dunque breve e già inferiore al massimo (a meno di non aver sospeso l’attività a inizio mese, come per la pelletteria), ma si tratta comunque di una prima risposta al grido di aiuto del settore emerso con forza anche dmanifestazione di martedì in città, con duemila lavoratori a chiedere sostegno.