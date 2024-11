Ilfattoquotidiano.it - Mazda, ibrido e termico a fianco dell’elettrico; confermata la strategia “multi soluzione” – FOTO

Il futuro dell’auto? È “-solution”, fatto di differenti tecnologie propulsive, pensate per adattarsi a diversi mercati.è nel (sempre più nutrito) gruppo di costruttori che fanno business a livello globale e che sono convinti di non poter accontentare tutti i clienti con le sole auto elettriche. Perciò, dopo Toyota, il carmaker di Hiroshima ha deciso di investire pure in tecnologia ibrida e nei motori termici, oltreché nelle vetture a batteria.Sicché,ha siglato un accordo con le connazionali Panasonic ed AESC per costruire una gigafactory in Giappone e assicurarsi la fornitura necessaria di batterie per veicoli a elettroni. Tuttavia, le auto elettriche saranno solo una parte dell’offerta della marca nipponica, che punterà forte pure sull’: così, sfruttando anche le competenze acquisite dalla partnership con Toyota – campionessa mondiale indiscussa dell’–,si sta preparando a lanciare l’con tecnologia proprietaria, al debutto nel corso del prossimo biennio.