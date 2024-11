Metropolitanmagazine.it - Maria De Filippi ha querelato una persona che diceva falsità sull’eredità di Maurizio Costanzo

Durante l’intervista di ieri al programma radiofonico Password di RTL 102.5,Deha affrontato vari temi, tra cui la morte del marito e lecircolate sulla sua dipartita e la sua presunta eredità.De: “Ti destabilizza quando leggi cose scritte su di te da un hater”Deha spiegato di essersi trovata costretta a prendere provvedimenti legali contro un hater che, con reiterate, aveva diffuso voci completamente infondate riguardanti la gestione dell’eredità di suo marito,. La conduttrice ha raccontato l’episodio con tono deciso, riferendo: ““Ti destabilizza quando leggi cose scritte su di te da qualcuno che si nasconde dietro un nome fittizio. In televisione, abbiamo imparato l’importanza di non offendere e di rispettare gli altri, e trovo assurdo che questa stessa etica non venga applicata anche sui social media.