361magazine.com - Margaret Spada, «lo studio medico non era autorizzato»: nuovi sviluppi circa la morte della 22enne

La clinica in cui è decedutaa seguito di un intervento di rinoplastica non avrebbe avuto le autorizzazioni necessarie. Idettagli sulla vicenda «Lodove è stata operatanon risultaper attività procedurali». Questo quanto comunica il presidenteregione Francesco Rocca in merito alloProcopio di Roma che ha accettato di operareSoada, lasiciliana deceduta a seguito dell’anestesia effettuata prima dell’ intervento di rinoplastica a cui voleva sottoporsi la giovane ragazza.Rocca fa sapere che la vicenda necessita di ulteriori approfondimenti e indagini, ma che da una prima analisi lonon avrebbe avuto le autorizzazioni necessarie e valide per procedere con l’intervento di rinoplastica.