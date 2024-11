Thesocialpost.it - Manovra, mutui casa agevolati agli under 30 ma solo se si sposano

Leggi su Thesocialpost.it

Tra le proposte di modifica allafinanziaria presentate dai partiti, un emendamento di Forza Italia ha attirato particolare attenzione. I deputati Roberto Pella e Francesco Cannizzaro hanno avanzato un’idea che mira a rivedere le priorità del fondo di garanzia per i, introducendo un criterio legato ai progetti matrimoniali.Attualmente, il fondo di garanzia per iprevede una copertura del 50% della quota capitale, riservata prioritariamente a giovani coppie e a famiglie monogenitoriali con figli minorenni. Tuttavia, l’emendamento di Forza Italia propone di estendere questa priorità alle coppie30 che dichiarino di avere “un progetto di vita finalizzato al matrimonio”.Se l’emendamento venisse approvato, le coppie intenzionate a sposarsi potrebbero accedere con maggiore facilità al sostegno del fondo, scalzando di fatto le coppie giovani non necessariamente orientate al matrimonio.